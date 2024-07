Sarebbe giunta già ai titoli di coda la frequentazione tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson, quest’ultimo ex fidanzato di Anita Olivieri, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. A darne notizia Alessandro Rosica e Deianira Marzano. “Era solo un’amicizia speciale, ed è già terminata qualche giorno fa”, ha scritto l’Investigatore social. A fargli eco anche l’esperta di gossip: “Edoardo Sanson torna single. Finita la storia con la Murgia”.

Lo scorso giugno, ai microfoni di Turchesando, l’ex vippona aveva parlato della prima volta della relazione con Edoardo: “In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no, ma non lo escludo […] Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere. Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è, provando a non cambiarsi”.

Nicole Murgia e Edoardo Sanson avevano iniziato a frequentarsi a marzo, anche se la notizia era trapelata lo scorso maggio. La stessa Anita Olivieri era a conoscenza della frequentazione tra l’attrice e il suo ex fidanzato: “Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa […] Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta m*rda intorno a questa gente”.