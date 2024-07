Il Grande Fratello è terminatio ormai da quasi quattro mesi, ma non si può dire lo stesso delle feroci polemiche scaturite al termine della fine del reality show condotto da Alfonso Signorini e che proseguono ancora oggi.

L’ultima in ordine di tempo è scaturita dopo un commento su X (ex Twitter) di Giselda Torresan sul padre di Greta Rossetti. “Almeno io vado sempre a testa alta, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre (chiaro riferimento al papà dell’ex tentatrice, ndr). Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente”, ha scritto l’ex gieffina rispondendo ad alcuni utenti. Poi, sempre riferendosi al papà della Rossetti ha aggiunto: “Ma il padre dov’è o dove è stato?”.

Le parole di Giselda non sono passate inosservate, e hanno scatenato la reazione di Greta: “Mio madre non c’è, è vero. Ma ciò non ti autorizza ad usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore. Ti giustifichi dicendo che facciamo del male agli altri, quindi è giusto farlo anche a noi. Ma ricordati che da quanto sono entrata in quella casa, non ho mai fatto del male a nessuno. Continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso. Sputate odio su di me da mesi senza fondamento in maniera totalmente gratuita con l’unico motivo. L’invidia! Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta, non site miei fan, statemi alla larga, preferisco non avere fan piuttosto che avere dei fanatici come voi. Mettetevi l’anima in pace, io esisto e per fortuna per voi non do fastidio a nessuno. Quanto a Giselda, restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità”.

Non si è fatta attendere anche la reazione del fidanzato di Greta, Sergio D’Ottavi, che dopo aver replicato alle parole di Giselda relative alla presunta rissa tra lui e Mirko Brunetti alla festa del Grande Fratello, ha attaccato nuovamente l’ex gieffina: “Cara Giselda, se pensi che attaccare una persona toccando argomenti privati e sensibili dimostri maturità o forza, ti sbagli di grosso. Quello che hai fatto rivela solamente quanto poco rispettosa e meschina tu sia. E’ particolarmente triste vedere che ti sei immischiata in fatti che non ti riguardano affatto, tentando di difendere situazioni in cui non sei né protagonista né parte coinvolta. Questo atteggiamento non fa che dimostrare una profonda mancanza di carattere e integrità”.