Nuove segnalazioni sui protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island. Questa volta si tratta di Alex, sbarcato ad Is Morus Relais insieme alla fidanzata Vittoria. Nella scorsa puntata, lui si era avvicinato ad una tentatrice, e stando a quanto trapelato da una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano, la coppia non solo si sarebbe lasciata, ma lui avrebbe preso anche una “fregatura” dalla tentatrice in questione.

“Ieri sera, Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al primo agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!”. Al momento, non è ancora chiaro se la tentatrice sia la stessa alla quale Alex si è avvicinato o se questo rumor sia vero. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Temptation Island per scoprire cosa sia realmente accaduto alle coppie.

Delle sette coppie sbarcate ad Is Morus Relais lo scorso 27 giugno solo una è già scoppiata, ovvero quella formata da Ludovica e Christian. Le sei coppie rimaste sono quelle formate da Lino e Alessia, in bilico sin dalla prima puntata, con la parrucchiera napoletana che ha richiesto ben due falò di confronto (entrambi rifiutati dal fidanzato) dopo averlo visto flirtare con la tentatrice Maika, Gaia e Luca, Siria e Matteo, Vittoria e Alex, Martina e Raul e Jenny e Tony.

Anche in questa edizione il numero delle puntate del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è rimasto invariato. Sono sempre sei gli appuntamenti in prima serata su Canale 5, ma questa volta le ultime due puntate (la quinta e la sesta) andranno in onda nella stessa settimana, ovvero mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.