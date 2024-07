Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da quasi quattro mesi, ma non si può dire lo stesso delle feroci polemiche scaturite al termine della fine del reality show condotto da Alfonso Signorini e che proseguono ancora oggi.

L’ultima in ordine di tempo è scaturita dopo un commento su X (ex Twitter) di Giselda Torresan sul padre di Greta Rossetti. “Almeno io vado sempre a testa alta, arrivo da una famiglia di buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno e mai stata chiusa dietro le sbarre (chiaro riferimento al papà dell’ex tentatrice, ndr). Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente”, ha scritto l’ex gieffina rispondendo ad alcuni utenti. Poi, sempre riferendosi al papà della Rossetti ha aggiunto: “Ma il padre dov’è o dove è stato?”.

Le parole di Giselda non sono passate inosservate, e hanno scatenato la reazione di Greta: “Mio madre non c’è, è vero. Ma ciò non ti autorizza ad usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore. Ti giustifichi dicendo che facciamo del male agli altri, quindi è giusto farlo anche a noi. Ma ricordati che da quanto sono entrata in quella casa, non ho mai fatto del male a nessuno. Continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso. Sputate odio su di me da mesi senza fondamento in maniera totalmente gratuita con l’unico motivo. L’invidia! Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta, non site miei fan, statemi alla larga, preferisco non avere fan piuttosto che avere dei fanatici come voi. Mettetevi l’anima in pace, io esisto e per fortuna per voi non do fastidio a nessuno. Quanto a Giselda, restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità”.

Greta Rossetti: “Io reclusa al Grande Fratello, lui da un’altra parte”

“Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successo cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla. Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte. E ovviamente non c’è proprio paragone tra me e papà. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Se mio padre ha affrontato una situazione del genere, posso farcela anche io qui dentro.

Sai cosa mia ha detto mio papà prima che partissi? Avevo paura a venire qui ed entrare, perché comunque per colpa mia mi sono fatta… ho creato dei pregiudizi dentro la casa. Lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste. Tu non hai la forza di entrare in un reality?’. Lui era dentro, immagina dove... Se non posso dire dove? Ma io non mi vergogno, no, non ho vergogna di quello che è successo. Lui ha sbagliato, ha pagato i suoi errori e basta. Io gli sono stata sempre vicino. Se lui ha affrontato quello, anche per noi, non è un uomo che molla chi ama o si fa prendere dal fatto mediatico come altri. Se ho fatto questa confidenza è proprio perché non mi vergogno di nulla”.