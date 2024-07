Ieri pomeriggio, Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ha pubblicato su Instagram foto decisamente compromettenti e ha lasciato commento alquanto discutibili sul profilo di sua madre. “Ma copriti, hai 50 anni ca**o, non sei più una ragazzina e sei anche mamma”, scrive rivolgendosi alla Colombari. In un altro commento, invece, parla apertamente di sostanze stupefacenti: “No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”.

A far scattare ulteriormente l’allarme, però, sono state le storie che Achille ha condiviso nella giornata di ieri. “Achille Costacurta ha pubblicato nelle storie di Instagram una serie di video e foto di dubbio gusto in cui tocca con mano bustine di una sostanza non identificata nascoste tra i cioccolatini, il tutto mentre si trova a bordo di un aereo – si legge su Libero -. Non sappiamo di preciso cosa contengano tali pacchetti, né forse vogliamo saperlo. Fatto sta che questi filmati, insieme ad altre riprese in cui il giovane non solo mette in bella mostra grandi quantità di denaro in contanti e orologi, ma si congratula con sé stesso per aver “fregato” chi di dovere ai controlli dell’aeroporto, esistono e sono ormai diventati virali, e soprattutto, che rappresentino la verità o meno, lanciano un messaggio decisamente sbagliato a chi li guarda. Insomma, i video non sono passati inosservati, anche visto che la stessa musica di sottofondo, di genere trap, richiama in qualche modo proprio il tema dell’illegalità”.

Poche ore dopo, il profilo Instagram di Achille è stato cancellato.