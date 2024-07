Nei giorni scorsi è tornata d’attualità la presunta lite tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi che si sarebbe verificata alla festa per celebrare la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tutto è iniziato da un battibecco social tra il fidanzato di Perla Vatiero e Amedeo Venza, con quest’ultimo che ha deciso di svelare alcuni retroscena in merito a ciò che sarebbe accaduto al party.

Mirko e Sergio, il battibecco alla festa del Grande Fratello

“Vi ricordate la lite che ci fu alla festa del GF? Ora vi dico tutto… C’erano tante persone presenti alla festa del GF, Mirko si avvicinò a Greta Rossetti e questo, apro e chiudo parentesi, non me l’ha detto Greta ma me l’hanno detto persone che lavoravano all’interno del locale, e lui lo sa benissimo chi me l’ha detto, anche una persona che conosce lui. Si avvicina a Greta e gli fa ‘Comunque voi donne siete tutte zo**ole!’, al che arrivò Sergio in quel momento, andò a prendere Perla e le disse ‘Guarda che il tuo fidanzato vi ha dato delle zo**ole a tutte quante’. Mirko voleva inveire contro Sergio. Questo è quello che era successo alla festa del GF, non ho mai detto niente per rispetto dei miei amici perché lì c’erano anche loro”.

Mirko nega ma Sergio lo sbugiarda

Dal canto suo, Mirko ha smentito categoricamente la versione dell’esperto di gossip: “Questa è una totale invenzione, come le invenzioni che dici sulle persone che non ti vanno a genio. Mentre difendi persone che sono indifendibili”. Poco dopo, però, è arrivata la conferma da parte di Sergio: “Sto ricevendo numerosi messaggi riguardanti la vicenda della festa del GF. Confermo che i fatti riportati sono realmente accaduti e non posso neanche far finta di nulla o negare perché non mi appartiene. Tuttavia, come già feci a suo tempo, ho sempre mantenuto la mia signorilità e discrezione su questo argomento per evitare di mettere in difficoltà terze persone. Se avessi voluto, sarei stato io il primo a parlarne, ma ho scelto di non farlo. Per questo motivo, a distanza di mesi, non intendo riaprire una questione ormai chiusa. Ora aggiorno la mia playlist e rimetto le cuffie”.

Sergio D'Ottavi replica a Giselda Torresan

Ad intervenire sulla questione anche un’altra ex gieffina, ovvero Giselda Torresan: “Alla festa non è successo niente. Quando non si sa di che parlare si tira fuori una cosa di quattro mesi fa”. Le parole della 34enne non sono passate inosservate, e Sergio ha replicato in maniera piuttosto polemica: “A me l'aria di montagna ha sempre fatto bene. Ma ovviamente salendo troppo ad alta quota l'ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale, pronunciando frasi sconnesse. Ci sta”.