Luca Onestini starebbe frequentando una nuova ragazza. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova. I due si lasciarono durante la pandemia, per poi ritrovarsi nuovamente durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, quando lei fece il suo ingresso in qualità di ospite, e rimase nella Casa di Cinecittà per alcune settimane.

In molti credevano che la convivenza avrebbe riacceso la scintilla, facendo riemergere sentimenti mai sopiti. I due si sono incontrati anche quando il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato e, nonostante i fan della coppia sperassero in un ritorno di fiamma, questo non si è mai concretizzato. Anzi.

Ivana Mrazova ha iniziato una nuova frequentazione con un imprenditore statunitense, ed è uscita allo scoperto lo scorso maggio. Anche Luca Onestini avrebbe una nuova relazione. A rivelarlo è stata Deianira Marzano alcune settimane fa nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda su Radio Marte: “Luca Onestini sta frequentando Sofia Monti. E’ una bellissima ragazza, fa la modella”.

(Sofia Monti - Instagram)

Nella giornata di ieri, un ulteriore segnalazione pervenuta all’esperta di gossip ha confermato che l’ex vippone e la modella si trovavano insieme nello stesso stabilimento balneare: “Onestini e Sofia Monti continuano a frequentarsi. Oggi erano allo stesso lido”.