Erano le ore 20,40 di ieri, venerdì 12 luglio, quando Clizia Incorvaia ha raggiunto Paolo Ciavarro al gazebo sulla spiaggia del Maitò di Forte dei Marmi tra due ali di invitati, per poi pronunciare entrambi il fatidico “Sì”.

Un matrimonio attesissimo dai fan della coppia, al quale hanno partecipato centoventi invitati, tra i quali diversi volti noti di ieri e di oggi, a partire dai genitori dello sposo, gli attori Eleonora Giorgi (che ha accompagnato il figlio all’altare) e Massimo Ciavarro, che si sono conosciuti proprio nella cittadina della Versilia in occasione delle riprese dell’iconico film Sapore di Mare 2 – Un anno dopo.

E poi tantissimi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, tra cui Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria (in compagnia della nuova fidanzata Martina Di Pietro), Micol Incorvaia, sorella della sposa, e il compagno Edoardo Tavassi. Proprio quest’ultimo è stato uno dei protagonisti assoluti della cerimonia. Clizia, infatti, ha deciso di lanciare il suo bouquet agli invitati uomini, e a prenderlo è stato proprio l’ex naufrago de L’isola dei Famosi. Peccato che, però, dopo averlo preso, lo abbia scaraventato in piscina. Ma niente paura, Tavassi si è tuffato, l’ha recuperato e si è inginocchiato dinanzi a Micol, mandando in delirio gli invitati.

In una recente intervista a Turchesando, Micol aveva parlato proprio del futuro con Edoardo: “Sicuramente io immagino un futuro con Edoardo, ma non immagino un matrimonio o chissà cosa… Io non vedo il matrimonio vicino nel mio futuro, più in là si potrà pensare a qualcosa del genere”.