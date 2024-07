Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ufficialmente marito e moglie. Nella splendida cornice di Forte dei Marmi, i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno pronunciato il fatidico “Sì” davanti ad amici e parenti.

“Oggi si festeggia l'amore”. Così Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno accolto i loro ospiti a Forte dei Marmi. Dopo vari cambi data, dovuti anche allo stato di salute di Eleonora Giorgi (madre dello sposo) che ha scoperto di avere un tumore al pancreas, ieri, venerdì 12 luglio 2024 i due ex vipponi si sono giurati amore eterno. A fare da sfondo alle nozze, un luogo molto caro allo sposo: la coppia ha infatti deciso di sposarsi a Forte dei Marmi, proprio dove i suoi genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono conosciuti e innamorati ai tempi del set di Sapore di Mare 2 – Un anno dopo.

Dopo essersi giurati amore eterno, Clizia ha letto la sua promessa a Paolo: “Non scomoderò in questa lettera né Catullo né Neruda, ma sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ogni giorno per amarti per sempre. Ti amo”. Per il loro matrimonio, gli sposi hanno scelto una torta nuziale particolare. Al posto del classico dolce, infatti, hanno optato per dei cupcake. Il tutto, con i colori scelti per le nozze: il blu e il bianco.

Presente alle nozze anche Patty Pravo, che dopo la cena si è esibita davanti agli invitati sulle note di "Bambola". Un momento apprezzato da tutti gli ospiti, che sui social hanno condiviso foto e video della cantante e del ballo degli sposi.

Tra gli invitati alla festa anche diversi ex vipponi. Tra questi, ovviamente c’erano Micol Incorvaia (sorella della sposa) e il fidanzato Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, a distanza di oltre un anno dalla fine della storia d’amore con Antonella Fiordelisi, ha ritrovato l’amore. Lo speaker radiofonico, infatti, si è presentato alle nozze di Clizia e Paolo accompagnato dalla sua nuova fidanzata. Lei si chiama Martina Di Pietro, e lavora anche lei a Forum.