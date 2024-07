Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. Ieri, venerdì 12 luglio, i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono giurati amore eterno. A fare da sfondo al matrimonio un luogo particolarmente caro allo sposo: la coppia, infatti, ha deciso di pronunciare il fatidico “Sì” a Forte dei Marmi, proprio dove i genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si sono conosciuti sul set di Sapore di Mare 2 – Un anno dopo. I tanti invitati alla cerimonia hanno condiviso gli scatti della festa e dei propri outfit.

Edoardo Donnamaria, anche lui ex vippone nonché speaker radiofonico e assistente di Forum, per le nozze degli amici ha scelto un completo blu con cravatta azzurra e bianca a righe (con lui la nuova fidanzata di cui, però, non conosciamo il nome). Giaele De Donà, invece, ha scelto un abito di Atelier Emè: sleep dress azzurro con una profonda scollatura sulla schiena.

Pioggia di critiche, invece, per Micol Incorvaia, sorella della sposa. Il suo look è stato bocciato da diverse testate online: per Il Messaggero è da 4 (“fuori luogo. Invitata a un matrimonio o a un diciottesimo? Forse Micol Incorvaia ha frainteso l'invito dell'evento. Eppure a sposarsi è proprio la sorella. Bocciata”). Per Leggo, invece, è da 2: “Smutandata. È vero che si tratta di un matrimonio in spiaggia ma sei pur sempre la sorella della sposa. Bocciatissimo il look scelto da Micol Incorvaia. Un mini (molto mini) dress con mutandoni in vista, un inspiegabile golfino tone sur tone glicine. Bella invece la clutch semi rigida in argento intrecciata che richiamano i sandali”. Casual ma allo stesso tempo elegante il fidanzato di Micol, Edoardo Tavassi, che ha optato per un completo sempre scuro abbinato però a una t-shirt bianca.

L’abito più chic della serata è stato indossato da Eleonora Giorgi, mamma dello sposo. Un completo beige con fiori ricamati e un turbante in testa.