Dopo Ludovica e Christian, a Temptation Island potrebbe essere scoppiata un’altra coppia. Lo youtuber Cristiano Cervigni ha infatti rivelato che una sua cara amica ha visto il tentatore Simone Dell’Agnello da un meccanico a Tirrenia in compagnia di una delle fidanzate dell’attuale edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Grazie alle anticipazioni relative alla terza puntata, Cervigni ha intuito che la fidanzata in questione sarebbe Siria Pingo, e ciò significherebbe che la storia d’amore con Matteo Vitali sarebbe giunta ai titoli di coda.

“Ho un mega scoop, in questa edizione del programma c’è un tentatore toscano di nome Simone, più precisamente lui è di Tirrenia. Voi sapete che sono toscano e in Toscana ho molti amici. Una mia amica mi ha chiamato per dirmi ‘abbiamo visto dal meccanico Simone, in compagnia di una delle fidanzate di Temptation Island’. Quindi molto probabilmente i due sono usciti insieme ed è molto probabile che una coppia è scoppiata. Le mie talpe però non hanno scattato delle foto. Inoltre non mi sapevano dire il nome della fidanzata, ma io ho indagato e ho risolto il mistero.

Ho notato che nelle anticipazioni della terza puntata che andrà in onda domani si vede questo, una delle fidanzate insieme a Simone! Quindi sono arrivato alla conclusione che la coppia scoppiata è quella formata da Siria e Matteo. Anche perché Siria vi ricordo che abita a Massa, una città vicina a Tirrenia. Mi dispiace per Matteo, ma credo che loro due si lasceranno”.