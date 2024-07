Oggi è il grande giorno di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip (si sono conosciuti proprio tra le mura della Casa di Cinecittà), sono pronti a pronunciare il fatidico “Sì”.

La coppia si sposa oggi, venerdì 12 luglio a Forte dei Marmi, proprio dove i genitori di lui, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si innamorarono sul set dell’iconico film Sapore di Mare 2 – Un anno dopo. In un primo momento, l’influence e il volto di Forum avrebbero dovuto sposarsi ad ottobre, poi hanno preferito anticipare le nozze per via delle condizioni di salute della madre di lui che si sta curando per un tumore.

La cerimonia si terrà al Maitò, un beach club esclusivo, mentre la coppia e alcuni invitati alloggeranno al Grand Hotel Principe di Piemonte, della stessa proprietà del ristorante-beach club. “Pronta a partire”, ha scritto ieri su Instagram Clizia, condividendo con i follower gli ultimi preparativi prima del matrimonio

Saranno circa cento gli ospiti, come anticipato dalla stessa futura sposa: “Sarà un matrimonio con tanti amici, ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone”. Tra gli invitati non mancheranno amici del mondo della televisione (tra gli altri Rita Rusic, Giaele De Donà e Edoardo Donnamaria) poi ovviamente i parenti. Oltre ai genitori di Ciavarro ci sarà il fratello Andrea Rizzoli, che Eleonora Giorgi ha avuto dal primo marito Angelo, mentre per la sposa i genitori, il fratello Mattia e la sorella Micol con il fidanzato Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, che di recente ha sposato il compagno Federico Perna alle Maldive.

Clizia Incorvaia vestirà Galia Lahav. Saranno due gli abiti, uno per la cerimonia e uno per la festa. Ospiti speciali, i due figli di Clizia: Nina, 8 anni, avuta dal primo marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, e Gabriele, nato due anni fa dall'amore con Paolo Ciavarro. I bambini porteranno le fedi. La luna di miele dovrebbe essere alle Maldive.