Nella giornata di ieri, Fedez è stato nuovamente ricoverato a causa di un’altra emorragia interna. A darne notizia e a rivelarne le motivazioni è stato lui stesso, che ha condiviso una foto tra le sue Instagram stories mentre si trova in un lettino. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another one’, ma con le emorragie interne”, ha scritto.

Nelle ultime ore sono circolate tantissime voci circa le condizioni di salute di Federico, e pochi minuti fa il rapper ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno realmente le cose. L’ormai ex marito di Chiara Ferragni, in un video pubblicato tra le sue Instagram stories, ha spiegato nello specifico le motivazioni che lo hanno costretto ad un nuovo ricovero, questa volta presso il Policlinico di Milano.

“Ciao a tutti, buongiorno. Faccio questo video per chiarire il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli online basati non so su cosa, addirittura parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, e nel punto in cui mi hanno ricucito gli organi sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto all’emorragia che ho avuto l’altra volta si è trattato di un sanguinamento minore, e niente, tutto qua. Grazie mille a tutti per i messaggi che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista, quindi grazie mille. Spero che oggi mi dimettono”.