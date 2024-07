Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale. A darne notizia e a rivelarne le motivazioni è stato lo stesso rapper, che ha condiviso una foto tra le sue Instagram stories mentre si trova in un lettino.

“Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another one’, ma con le emorragie interne”. In seguito, Federico ha pubblicato uno screen shoot di una nota che ha scritto ieri notte che appare come un presagio a ciò che gli sarebbe poi accaduto: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”. Poi, i ringraziamenti a medici e infermieri: “Grazie di cuore a medici e infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".

Ma non è tutto. Il rapper, infatti, ha condiviso una nuova storia nella quale ha scritto: “E’ in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”. A chi si riferisce?