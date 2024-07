Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non erano assenti solo Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, ma mancava all’appello anche un altro ex di Belen. Stiamo parlando di Fabrizio Corona, che nel podcast Gurulandia ha rivelato il motivo della sua assenza alle nozze dell’ex cognata. L’ex re dei paparazzi ha speso belle parole per i nei sposi, ma allo stesso tempo ha stroncato la cerimonia definendola “una roba da balera”.

“Il matrimonio era brutto, brutto il posto, brutti gli invitati, c’era gente proprio brutta. C’era gente sconosciuta e brutta, la musica era brutta. Non mi è piaciuto perché se tu hai la settimana prima un bel matrimonio come quello della Leotta, non puoi fare questa roba. Una volta loro erano i Rodriguez, dettavano legge, uno si immaginava un evento maestoso. Poi Cecilia si è sposata con Ignazio Moser, suo padre è uno dei campioni del mondo, con una famiglia ricca, borghese, importante. Invece il matrimonio era da serie C o D, una roba da balera. Poi si saranno divertiti, ma a livello di immagine e proiezione economica sono stati come l’Italia agli Europei. Cecilia in comunicazione ha perso 100 punti. Io non prendere più Cecilia per fare cose di alto livello. Si sono posizionati bassi contro un matrimonio alto come quello di Diletta.

Non parlo di gossip, ma di immagine. Non hanno pensato alla comunicazione e per me il matrimonio è stato un disastro. Perché non mi hanno invitato? Se non sono andato? No, non mi hanno invitato. Io ormai sono un ex di Belen, alla quale voglio un bene immenso, lei è una mia vera amica e ci tengo tantissimo, Cecilia invece me la sono cresciuta. Non mi hanno invitato perché ormai non c’entro più nulla con la loro famiglia. Il vero motivo però è che sarei stato un elemento destabilizzante. Però ci sta tutta. Poi a livello d’amore sono una bella coppia. Ignazio è cambiato, ha fatto un percorso ha cambiato tante abitudini e loro due si amano davvero”.