Negli ultimi mesi, Fabrizio Corona ha parlato in moltissime occasioni di Fedez e Chiara Ferragni. Durante la sua ultima ospitata nel podcast Gurulandia, l’ex re dei paparazzi, però, sembra aver decisamente esagerato parlando di salute mentale degli ormai ex Ferragnez.

“Come fa pena a me credo faccia pena anche alla Lucarelli che infatti ha smesso di attaccarla. Chiara è una donna finita sotto tutti i punti di vista. Finita economicamente, lavorativamente, senza contenuti. Questa inchiesta l’ha danneggiata da un punto di vista, lavorativo, economico, contrattuale. Da dicembre a oggi sul suo Instagram non c’è più un contenuto interessante, non ha nulla da raccontare. Se viene da me le insegno come fare. Deve ripartire. Dovrebbe raccontare la sua storia, ma non venderla a giornali e tv come ha fatto Ilary, ma raccontarla sui suoi canali. Doveva partire dalla sua storia, raccontata al suo pubblico. Dovrebbe essere vera, piangere, ridere, raccontare colpe, sensazioni, cosa è successo davvero con Fedez, Damato, ma raccontare la sua vita, prendendola in mano e reagendo. Per tornare deve essere vera! Se viene da me io le do qualche consiglio. Io credo che lei faccia tante visite dalla psichiatra e che stia molto male”.

E ancora: “Fedez? Lui è lunatico, è una persona problematica e molto sola. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Ma può andare dal Rosso tre volte a raccontare la sua vita? Dai, quello è stato uno dei suoi più grandi errori. Come mai lo fa? Ha una sindrome di Peter Pan devastante e lo vediamo anche dal tipo di casa che ha fatto. Dal Rosso ci vai una volta per divertimento, ma non come fa lui. Fedez vuole questo personaggio anticonformista e divertente, che ormai non è più. Se però non si mette sulla retta via tra un anno ce lo siamo dimenticati. Con una differenza, che lui rischia tra 5 anni il suicidio. E sono cose che potrei dire anche a lui. Su OF l’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti perché è strategica. Però sul lato musicale va detto che lui ha 35 anni, non è più giovane, Geolier che ha 20 anni ha più sostanza di Federico, che vuole tornare a fare il rapper, ma ora non è più nulla e deve stare attento”.