Sarebbe andata già in archivio la relazione tra Fedez e Garance Authiè. Il rapper, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Chi in Puglia in compagnia di un’altra ragazza. Nelle immagini pubblicate dal profilo Instagram della rivista, l’ex marito di Chiara Ferragni starebbe baciando proprio la ragazza in questione.

A svelarne l’identità è stata Deianira Marzano nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte. Lei si chiama Sveva Magatti, è originaria di Lecco, ha circa vent’anni e studia interior design al Politecnico di Milano. “In paese già si vocifera che si frequentano”, ha detto l’esperta di gossip. Inoltre, Fedez avrebbe piazzato dei like ad alcune foto di Sveva.

Nell'anteprima del servizio di Chi dedicato a Fedez e alla sua nuova fiamma, si vede il rapper mentre bacerebbe una donna con i capelli corti e scuri. Sono coperti da una pianta. Non si tratta di Garance Authié, la modella francese con la quale Federico aveva intrapreso una relazione dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, bensì "una brunetta bella e misteriosa". Avrebbero amoreggiato a bordo piscina, scrive sui il settimanale Chi, e in loro compagnia c'era anche Emis Killa. Le foto sono state scattate in Puglia dove i due cantanti sono stati impegnati nelle esibizioni per Battiti Live.

Stando al racconto di Chi, sarebbe quindi già terminata la relazione con Garance Authié, modella francese con la quale Fedez è stato più volte beccato dopo la separazione da Chiara Ferragni. La giovane si trova ora a Parigi, come testimoniano le sue Instagram stories, e nelle ultime ore è finita al centro di un dibattito social per un video condiviso su Tik Tok nel quale racconta la sua giornata tipo come modella iniziando il suo discorso con "Ciao Guys", frase utilizzata da Chiara Ferragni per salutare i suoi followers.