Dopo i rumor degli ultimi giorni è arrivata la prova che certificherebbe il ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari.

E’ diventato virale sui social un video che mostra il dj e la modella in atteggiamenti particolarmente intimi mentre si scambiano effusioni. La clip è stata pubblicata da Gabriele Parpiglia: “Ieri sera a Formentera: pace fatta e ritorno ufficiale tra Andrea Damante ed Elisa Visari”, ha scritto il giornalista.

Erano ormai diversi giorni che circolavano voci circa un presunto riavvicinamento tra i due che si erano lasciato lo scorso febbraio. La loro storia d’amore sembrava giunta definitivamente ai titoli di coda, tanto che per Damante si era mormorato di un possibile ritorno di fiamma con la sua storica ex Giulia De Lellis, mentre la Visari ha avuto una breve frequentazione con Simone Susinna.

Alcuni giorni fa, Deianira Marzano aveva rivelato che Andrea aveva raggiunto Elisa ad Ibiza per riprendersela: “Ieri a Ibiza in tarda serata Andrea Damante è andato a prendersi Elisa al locale dove era con Sophie Codegoni e Giulietta Cavaglià e l’ha portata via con sé”. Anche l’esperta di gossip ha confermato il retroscena: “Sì, anche io so che è andata così. Come vi ho sempre detto fondamentalmente lui torna a riprendersela. Come si ritiene lui è sotto un treno per Elisa, ed anche lei”.