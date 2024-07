E’ giunta nuovamente al capolinea la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl argentina ha confermato le voci di separazione che circolavano negli ultimi giorni inviando un messaggio al programma televisivo Pomeriggio America.

“Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", ha detto Wanda senza troppi giri di parole. Ha poi aggiunto che a breve fornirà ulteriori dettagli sulla rottura, che pare sia arrivata dopo un lungo periodo di crisi iniziato nel 2021, quando ha scoperto il flirt tra il giocatore e l'attrice e cantante China Suarez.

Una seconda conferma è poi arrivata da Ana Rosenfeld, l'avvocato di Wanda, che a TeleShow ha fatto sapere: "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato". Nessun commento da parte di Icardi, tornato in Turchia per i suoi impegni con il Galatasaray. L'ormai ex moglie è invece rimasta a Buenos Aires, dove presto inizierà le registrazioni di Bake Off Argentina.

A quanto pare è stata Wanda Nara a chiedere il divorzio a Mauro Icardi, stufa del loro rapporto tira e molla. Secondo gli esperti di gossip, ora la 37enne resterà a vivere in Argentina, dove è molto amata, con i suoi cinque figli (di cui tre avuti dall'ex marito Maxi Lopez).