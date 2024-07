Chiara Ferragni avrebbe in mente un progetto “segreto”. A distanza di circa sette mesi dall’esplosione del “Pandoro-gate”, l’imprenditrice digitale è ancora nel mirino degli utenti, che continuano a criticare ogni sua mossa.

Secondo il settimanale Chi, l’ex moglie di Fedez potrebbe tornare su Prime Video (dove è andata in onda la serie The Ferragnez) con un documentario sulla sua vita: “Il futuro di Chiara sarà… ‘Unica’? Che cosa farà la Ferragni da grande? L’idea di debuttare al cinema come attrice sembra lontanissima. Più probabile che lei costruisca un “cinema” intorno alla propria storia, sulla stessa linea di scrittura di Unica, con protagonista Ilary Blasi. Piattaforma scelta per la nuova mossa dell’influencer: Amazon. Cala il silenzio sul resto. Intanto si dice che il suo cuore batta per un uomo più grande di lei. Anche se al momento ci sono delle difficoltà”.

Ad anticipare il piano della Ferragni era stato Gabriele Parpiglia durante una puntata di Password, programma in onda su RTL 102.5: “Di recente è volata negli Stati Uniti e in una storia ha scritto ‘provino, adesso incrociamo le dita’. Io frequento Napoli e nei giorni scorsi mi sono trovato ad una cena con un collaboratore di Iervolino, che è un famoso produttore cinematografico, noto in tutto il mondo. Mi ha detto che Iervolino ha chiamato la Ferragni a Los Angeles e le ha presentato dei copioni. Uno sulla vita dei Maserati e un altro sulla sua, una pellicola sull’ascesa, la caduta e la risalita. Una sorta di Unica di Ilary Blasi. Adesso ad avere i soldi sono le piattaforme. Chiara potrebbe fare un suo Unica e debuttare su Prime”.