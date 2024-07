In una recente intervista rilasciata al podcast Mondo Cash, Soleil Sorge, tra le protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip (indimenticabile la sua “chimica artistica” con Alex Belli e il successivo triangolo con Delia Duran), ha svelato alcuni retroscena relativi al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Se è reale tutto ciò che il pubblico vede? Questa è una domanda che mi fanno sempre. Nel corso della storia, la televisione ha avuto bisogno di raccontare le cose in un determinato modo. Si tratta di intrattenimento, quindi c’è sempre una scaletta e un percorso che si crea. Ci sono personaggi selezionati per raccontare una tematica piuttosto che un’altra”.

L’influencer italo-statunitense ha poi rivelato che nessuno ti dice quello che devi fare, ma vengono costruite delle dinamiche per tirare fuori “quella che è la tua personalità, ma quello che già esiste”. Molto spesso, però, dipende dalla persona coinvolta e se si lascia influenzare o meno. “Io no, ecco perché sono stata controversa e ho funzionato”, ha detto Soleil.

Per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, invece, la Sorge ha negato che la produzione passi di nascosto ai naufraghi delle merendine: “Parti per L’Isola dei Famosi e tutti si preparano alla caccia… Alla pesca più che altro, a procacciarsi il cibo… Non ci danno le merendine di nascosto, purtroppo, lo speravo. Se riesci, mentre la produzione dorme, tenti di sfilare un biscotto ma nessuno ci è mai riuscito”.