Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, uscito dalla Casa di Cinecittà è tornato a dedicarsi anima e corpo alla musica.

Nel mese di maggio è uscito il suo nuovo singolo Fai Clap Clap, ispirato proprio alla sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Una canzone che, stando al popolo dei social, conterrebbe diversi riferimenti a Beatrice Luzzi, sua acerrima “nemica” nella Casa più spiata d’Italia. Ai microfoni di Tag24, l’attore ha però smentito che si tratta di una revenge song: “Io ho imparato una cosa che le tante fake news che escono continuamente sono solo per fare tanti click, quindi gli do l’importanza che meritano ovvero il nulla. Io faccio parlare l’arte e attraverso l’arte, la verità è uscita fuori perché si tratta del racconto di una mia esperienza personale, poi chi ci vede altro è perché pensa male”.

E ancora: “Io mi sono reso conto che vado avanti per la mia strada, sono subito tornato all’arte, al mio mondo lavorativo, ai miei cari, alla mia famiglia e a quanto di bello ho sempre conosciuto e fatto. Poi c’è chi ha bisogno di vivere di luce riflessa, i morti di fama sono sempre dietro l’angolo”.

E in merito alla sua avventura al Grande Fratello, Massimiliano ha dichiarato: “Diciamo che io non sono uno da grandi rimpianti, quando faccio una cosa è perché sento di farla e la prendo con tutte le conseguenze del caso. Il Grande Fratello rimane una grande avventura e una grande esperienza che si fa solo una volta nella vita. Mi rimane anche tutto quello che ho imparato, in particolare di saper attendere nel silenzio perché alla fine le verità escono fuori. Non bisogna forzare mai la realtà, ma attendere e confidare in Dio che le verità escono fuori”.