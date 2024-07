Alcune settimane fa, ai microfoni di Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio, Federico Massaro si era esposto sulla fine della relazione tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi (i due sono tornati insieme), nata durante l'ultima edizione del Grande Fratello.

Federico si espone sulla rottura tra Greta e Sergio

“Non mi aspettavo che Alessio e Anita si lasciassero, invece Greta e Sergio un pochino di più, forse. Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio, ho visto come lei era vicina a Vittorio e facevo il tifo per loro due perché voglio tanto bene ad entrambi. Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse. Non mi sarei comportato così e quando vuoi bene a qualcuno sicuramente non vuoi che stia con una persona che non ti sta particolarmente simpatica. Come persona, da quello che fo visto nella Casa a me Greta piace, ma non ci avrei provato con lei anche se non ci fosse stato Sergio, non era il mio tipo.

Con me Sergio dall’inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all’orecchio che lui mi ha definito una persona falsa, mentre quando ci vedevamo faceva grandi sorrisoni, non mi è piaciuto, continua a non piacermi, ma non c’è odio. Ci sono tante cose che non mi sono piaciute anche all’interno della Casa che hanno riguardato lui. Io a Greta voglio bene, non ho problemi con lei, speravo che lei trovasse del tempo per sé stessa perché secondo me ne avrebbe avuto tanto bisogno, quindi correre da una relazione all’altra è difficile. L’ho sentita un pochino dopo che si è lasciata, non abbiamo parlato nello specifico, non so se fosse tranquilla. In questo periodo sto molto nel mio, le ho scritto un messaggino carino perché mi faceva piacere”.

La replica di Greta Rossetti

Alcuni giorni dopo, rispondendo alle curiosità dei follower, Greta aveva replicato a Federico (senza fare il suo nome): “Penso che non siano anime pure e anime belle, perché se sei anima pura e anima bella, quando sei in giro, quando rilasci le interviste, quando sei a cena con altre persone, non parli male di lei, sia se ti sta simpatica o antipatica. Non parli proprio di lei, non mi va neanche di esprimere un giudizio, quindi lontani da me”.

E proprio a causa di queste parole che Federico ha smesso di seguire Greta su Instagram. E’ stato lui stesso a confidarlo ad Amedeo Venza: “Federico mi ha detto che ha deciso di togliere il segui a Greta perché avrebbe visto un video postato da Greta sulla purezza d’animo, ecc. Inoltre, vorrebbe tirarsi fuori da ogni contesto ‘tossico’ legato al GF perché vuole stare tranquillo e farsi la sua vita. E poi rivolge un pensiero agli haters che sono spesso feroci e malati nei confronti di chi esprime un proprio pensiero in maniera tranquilla e pacata”.