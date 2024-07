Proseguono i casting in vista della nuova edizione del Grande Fratello. L’imitatore Victor Quadrelli, ai microfoni di RTL 102.5 si è candidato per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

“Vorrei andare al Grande Fratello per omaggiare Paolo Villaggio. Non mi dispiacerebbe entrare nella casa più spiata d’Italia per imitare Fantozzi. Sarebbe il primo, vero, grande omaggio al genio del cinema italiano. Alfonso, questo è il mio appello”. Due anni fa, Victor Quadrelli ha partecipato a Iialia’s Got Talent, riuscendo a conquistare la giuria, ed ha partecipato anche ad una puntata di Viva Rai2!.

Alfonso Signorini svela come funzionano i provini

“Da qualche mese la macchina del Grande Fratello si è rimessa in moto. In queste settimane la redazione è impegnata a visionare le migliaia di candidature che sono arrivate da tutte le parti d’Italia. Dopo una prima selezione, arrivano agli autori i profili ritenuti più interessanti e, dopo un’ulteriore scrematura, anch’io prendo visione dei video che gli autori mi selezionano. Le persone ritenute più idonee vengono quindi convocate a Roma o a Milano per un primo provino alla nostra presenza, cui ne seguiranno altri.

Come potete vedere la preparazione del cast è molto complessa, e richiede i suoi tempi. Decisamente più veloce quella del cast dei cosiddetti vip, che sono in genere più conosciuti. E che anche quest’anno, come nella scorsa edizione, si uniranno alle persone comuni”.