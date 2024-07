Nelle ultime ore è scattato un piccolo campanello d’allarme tra i fan di Sophie Codegoni. Dalle ultime foto pubblicate su Instagram dall’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip direttamente dalla sua ultima vacanza ad Ibiza appare evidente la magrezza dell’influencer. E’ innegabile che l’ex vippona stia attraversando un periodo contraddistinto da molti bassi, e questo avrebbe potuto influire.

E’ di circa tre settimane fa la notizia della frequentazione di Sophie Codegoni con l’attore di Elite Aron Piper, giunta però anzitempo al capolinea in quanto lui non avrebbe avuto alcuna intenzione di impegnarsi in una relazione seria. Un incontro, quello con l’attore spagnole, avvenuto a distanza di poche settimane dalla nuova rottura con Alessandro Basciano.

“Vederla così mi fa un po’ impressione”, ha commentato un follower. E ancora: “È palese che lei sia eccessivamente magra, e il suo viso trasmette tristezza e infelicità”. Insomma, tra i fan c’è preoccupazione per le condizioni psico-fisiche di Sophie, la quale ha attraversato e continua ad attraversare un periodo complicato.