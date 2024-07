Dopo i rumor delle ultime settimane, due giorni fa Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio confermando la fine della relazione con Manuel Maura. L’ex volto della passata edizione di Temptation Island ha chiesto ai suoi follower di non inviarle foto e video dell’ormai ex fidanzato in compagna di altre ragazze, aggiungendo poi di non farle domande in marito alla ragione che hanno portato nuovamente alla rottura.

Nella giornata di domenica, Alessandro Rosica, nell’annunciare la rottura tra Francesca e Manuel, ha pubblicato due foto di quest’ultimo mentre bacia una ragazza. Non si è fatta attendere la reazione di Francesca Sorrentino, che in un video ha palesato di essere rimasta scioccata da quanto visto: “Comunque non lo auguro a nessuno, lasciarsi con delle motivazioni più o meno valide… Ma capire che dietro quelle motivazioni valide e quel distacco, sai quando vi sentite sole in un rapporto perché l’altra persona non c’è… Ma sapere che l’altra persona non c’era perché era altrove, legata mentalmente ad un’altra persona, è da fuori di testa.

Sono giorni che mi sono lasciata, ora parlo a cuore aperto, sono felice, sono spensierata, ma questa cosa mi ha lasciato veramente sotto shock, perché un conto è immaginare che faccia il porcaio e lo schifo, un conto vederlo. Ma ancora peggio vederlo così in complicità abbracciare questa ragazza, è una cosa che non auguro a nessuno”.

Pochi istanti fa, Francesca è intervenuta nuovamente sui social per parlare della fine della relazione con Manuel. Nel farlo ha però smentito che tra le ragioni della rottura con l’ormai ex fidanzato ci sia una terza persona.

Francesca Sorrentino sulla rottura con Manuel Maura: "Non c'entrano terze persone"

“Ci tenevo a dire un’ultima cosa per fare chiarezza e mettere un punto a questa situazione che sta diventando un circo e tutto volevo tranne che questo, ma la colpa è anche la mia. Nei giorni scorsi, dopo aver visto i vari TikTok, storie che sono usciti e segnalazioni, ho reagito d’impulso e in maniera esagerata non rendendomi conto che comunque stavo sui social e i video sarebbero rimasti. Non era una chiacchiera tra amiche, infatti in quei momenti non dovrei usare il telefono. Cerco sempre di sembrare perfetta, cerco sempre di non far vedere le mie fragilità, ma purtroppo sono umana anche io e perfetta non ci sono per niente.

Mi dispiace aver fatto credere o aver detto di pensare che la motivazione della fine del mio rapporto la motivazione era una terza persona, anche perché le motivazioni sulla fine della relazione le conosco benissimo e non c’entrano terze persone o altro, anzi ci siamo tanto sforzati di far andar bene le cose ma non ci siamo riusciti probabilmente a causa di un’incompatibilità caratteriale. Nonostante mettessimo video in cui eravamo felici e contenti in realtà eravamo in una crisi nera. Ripeto, mi dispiace aver fatto quelle storie e quei video in un momento di rabbia e di aver sparato così a zero.

E’ comunque una persona a cui ho voluto bene, che sarà sempre importante, però ci siamo lasciati, quindi è giusto che ognuno in piena libertà si rifaccia una vita. Ci tenevo solo a chiarire che sulle motivazioni non c’entrano terze persone”.