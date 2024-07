Raul Dumitras è uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Il fidanzato di Martina De Iannon non starebbe particolarmente simpatico agli altri compagni di avventura, come rivelato da Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, sostiene di aver ricevuto una segnalazione da una delle tentatrici del programma condotto da Filippo Bisciglia. La giovane, che ha preferito restare anonima, ha rivelato che Raul non godrebbe di particolare simpatia tra i compagni.

Deianira Marzano, tra le sue Instagram stories, ha reso nota la segnalazione ricevuta da una delle single di questa edizione di Temptation Island: “Una tentatrice ci spoilera che pare che Raul non sia simpatico a nessuno. Infatti, nella chat di gruppo su Whatsapp che hanno tra loro, ogni volta che posta qualche foto per vantarsi, nessuno commenta”.

È stata Martina a chiedere a Raul di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia d’amore. La ragazza, figlia di ristoratori romani, sostiene che il fidanzato sia eccessivamente geloso e che non le permetta di vivere la sua vita come vorrebbe. Accuse che Dumitras rispedisce al mittente, pur avendo ammesso di avere esagerato in diverse circostanze diversi anni fa, prima che Martina lo lasciasse. Dopo una lunga pausa, i due sono tornati insieme e il loro rapporto sarebbe migliorato. Per il momento, il percorso dei due all’Is Morus Relais non si è rivelato essere particolarmente problematico. Martina ha ammesso a più riprese di essere innamorata del fidanzato e di non avere intenzione di lasciarlo, sempre che lui si impegni a migliorare. Sui sentimenti di Raul, invece, non esistono particolari dubbi: lui stesso ha fatto presente di essere profondamente innamorato di Martina e deciso a tutelare il loro legame.