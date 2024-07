La settima edizione del Grande Fratello Vip ha segnato uno spartiacque in quel di Mediaset. Quasi tutti gli ex vipponi, infatti, non hanno più partecipato alle trasmissioni del Biscione (salvo qualche rara eccezione) dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Lo scorso settembre, Alfonso Signorini, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva criticato il cast: “Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto. – Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità, anch’io mi ero “innamorato” di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso”.

Alcune settimane fa, la vincitrice Nikita Pelizon ha parlato di una sorta di “black list”: “Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese”.

Tavassi contro Signorini: "Ha detto cose che non mi sono piaciute"

Adesso, anche Edoardo Tavassi, tra i protagonisti assoluti del Gf Vip 7 è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5 e del trattamento ricevuto dopo l’uscita dalla Casa. Il videomaker romano, ospite del podcast “C’ho l’ansia” ha dovuto fare una classifica in base a dieci nomi che il conduttore gli ha fornito, e all’ultimo posto della top 10 ha messo Alfonso Signorini, che Tavassi ha anche criticato proprio per le parole pronunciate a Verissimo.

“Ringrazio per l’opportunità, fammi un po’ leccare il c**o, perché qui già non si lavora… poi non si sa mai. Scherzi a parte, è stata una bella opportunità. Anche perché mi ha scelto proprio lui e in privato mi ha detto ‘svoltami questo Grande Fratello’. Questa frase me la ricordo bene e mi è piaciuta. Però poi c’è stata una cosa che ha detto che non mi è piaciuta per nulla. Disse tipo ‘abbiamo sbagliato il cast’. Non so con chi ce l’aveva in particolare, ma non si dice! Un po’ come se dopo una partita persa l’allenatore di una squadra dicesse ‘non prendetevela con me, ma con questi sfaticati’. Forse avrebbe dovuto dire altro. Avrei preferito sentirgli dire ‘la responsabilità è mia, ho sbagliato’. Che poi non so nemmeno cosa c’è stato di sbagliato perché l’edizione è andata pure bene”.