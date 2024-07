L’ex fidanzata di Ultimo, Federica Lelli, sembra fare sul serio con il tennista Matteo Berrettini.

Archiviata la relazione con Melissa Satta, che attualmente ha una storia con Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis, il finalista di Wimbledon 2021 sembra aver ritrovato l’amore accanto alla modella, con la quale Ultimo era stato fidanzato per due anni.

I due erano già stati paparazzati insieme dal settimanale Chi mentre si trovavano a pranzo in un noto ristorante. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola oggi, li ha pizzicati nuovamente insieme mentre si godono la serata in compagnia di alcuni amici prima di fare ritorno, mano nella mano, a casa.

“Berrettini è riservatissimo. Dopo la storia con la Satta ha scelto un profilo basso riguardo ai suoi sentimenti - si legge su Chi -. Lui e la Lelli nemmeno si seguono sui social, non ci sono stories o post con dediche d’amore. Le critiche che ‘Il martello’ (soprannome di Berrettini, ndr) ha ricevuto durante la love story con Melissa Satta, dovute alla sovraesposizione mediatica e ai risultati che non arrivavano (quelli, però, colpa dei numerosi infortuni), hanno bloccato la voglia del tennista di raccontarsi”.