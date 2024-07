Rossella Brescia e Luciano Cannito hanno deciso di prendere strade diverse.

Ieri pomeriggio, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha parlato della fine della relazione tra la speaker di RDS e il compagno (i due stavano insieme da 18 anni): “Purtroppo è finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito. Si sono lasciati”. Gabriele Parpiglia ha confermato lo scoop dell’esperta di gossip: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, ma la notizia è vera”.

Già alcuni mesi fa erano iniziate a circolare alcune voci su una possibile rottura dopo che la coreografa aveva condiviso sui social una serie di foto in bianco e nero con la canzone “Quando finisce un amore” come sottofondo musicale. “Quel post era quello che volevo dire in quel momento, ora non ho voglia di commentare”, aveva dichiarato la Brescia al portale milleunadonna.it.

Rossella Brescia, le sue parole su Luciano Cannito

“Di Luciano mi ha conquistato il suo essere signorile. È pieno di attenzioni, che, diciamocelo, a noi donne fanno sempre piacere. Come quando ti aprono la portiera della macchina. Il segreto è la complicità. Siamo molto complici ma ci rispettiamo. Tante volte io non sono d’accordo con le sue scelte e viceversa ma credo che questa forma di rispetto sia il segreto […] Non potrei chiedere di più. Sono felice, serena, appagata. Luciano è un compagno meraviglioso. Dopo tutti questi anni siamo innamorati come il primo giorno. La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate. Inoltre, ci compensiamo: mentre io sono ipersensibile e tendente all’ansia, lui è solare e positivo”.