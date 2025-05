Dopo il tracollo dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso lunedì, Mediaset sta valutando quali provvedimenti prendere in merito a The Couple (clicca QUI per l’articolo).

Nelle ultime ore, Fanpage ha spoilerato quello che in sostanza sarebbe l’ultimo tentativo per evitare la chiusura anticipata del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo il noto portale, The Couple non chiuderà ma andrà in onda il giovedì, lasciando la prima serata del lunedì alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi: “The Couple viene salvato da Mediaset, ma passa al giovedì sera. Il lunedì sera va all’Isola dal 12 maggio. È senza dubbio una notizia che arriva in tempo utile, appena dopo il retroscena di Fanpage.it, anticipando la possibilità di una chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi, vittima di ascolti disastrosi. Il problema principale che avrebbe impedito lo stop immediato? Secondo quanto anticipato dal nostro giornale, in un retroscena a firma di Andrea Parrella, proprio il montepremi da un milione di euro da assegnare ai vincitori”.