Fedez sta attraversando un periodo decisamente complicato. E’ di poche ore fa, infatti, l’annuncio di un nuovo ricovero in ospedale a causa di un’altra emorragia interna.

A condividere la foto he lo ritraevano disteso sul lettino del Policlinico di Milano è stato lo stesso rapper. Da una parte, Federico ha voluto ringraziare medici e infermieri che si sono accorti immediatamente del problema contribuendo così a scongiurare il peggio. Dall’altra, Fedez ha condiviso un messaggio che non è passato inosservato: “E’ in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

In molti hanno subito ipotizzato che fosse riferito a Chiara Ferragni, ma ovviamente non ne possiamo avere la certezza. Adesso, però, ad aggiungersi a questo rumor un ulteriore storia che il rapper aveva pubblicati pochi istanti prima per poi rimuoverla: “Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”. Nella storia eliminata da Fedez sembra esserci, questa volta sì, un chiarissimo riferimento all’ex moglie che, durante un precedente ricovero del rapper, aveva fatto un video documentando tutto sui social.