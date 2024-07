Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper ha condiviso tra le sue Instagram stories una foto mentre si trova in ospedale: “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another one’, ma con le emorragie interne”, ha scritto l’ex marito di Chiara Ferragni per cercare di sdrammatizzare in merito alle sue condizioni di salute che continuano a preoccupare. Poi, Federico ha ringraziato i medici e infermieri: "Grazie di cuore a medici e infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna".

Solo poche ore prima, Fedez si trovava in studio di registrazione a lavorare ad alcuni arrangiamenti dei suoi successi per un djset annunciato alcuni giorni fa. Poi il malore, probabilmente nella notte, e la corsa in ospedale.