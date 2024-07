Nelle ultime ore, Tomaso Trussardi è finito al centro di una bufera mediatica per un video pubblicato sui social da Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha postato un video in cui si vede l’ex di Michelle Hunziker che insulta un automobilista dandogli del “terrone”.

“Questo video arrivato lo scorso weekend farà discutere, lo so. Ma non pubblicarlo sarebbe un errore e vi spiego il motivo – ha raccontato Parpiglia -. Succede che in zona Cologno, Milano, Tomaso Trussardi inizi a litigare auto vs auto con un’altra persona. Chi si assiste alla scena, racconta che il litigio poi è proseguito. Chi assiste alla scena, racconta che se in quel momento fosse passato qualcuno; avesse attraversato la strada qualcuno; sarebbe stato il caos. Leggiamo troppe notizie legate alla fatalità del caso o dello stesso caos che portano alla morte. Se un brusco stop dinanzi alle proprie colpe, ai propri errori e con un video così duro può servire, allora giusto mostrarlo. Sulle parole pronunciate da Trussardi preferiamo non commentare anche perché nel 2024 sarebbe ‘ridicolo’ …aggiungere ogni altra parola. Stop violence in ogni sua forma”.

Ovviamente, il video ha scatenato la reazione indignata degli utenti: “Secondo la cassazione punibile penalmente. Non comprerò né mai più indosserò i vestiti di questo signore”; “Che medioevo ragazzi! Fred Flinstone era più evoluto. Come se la parola terrone fosse un insulto: io sono fiero di essere un terrone”.