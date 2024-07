Nella giornata di ieri, Fedez è stato nuovamente ricoverato a causa di un’altra emorragia interna. Questa volta, ad informare i fan ci ha pensato lui stesso, e nel farlo ha lanciato anche una frecciatina a Chiara Ferragni.

I fan di Federico sono preoccupati e, poche ore dopo la notizia del nuovo ricovero, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, a Pomeriggio Cinque News ha aggiornato sulle condizioni di salute del rapper, dicendo di averlo sentito al telefono e che è ancora ricoverato al Policlinico di Milano. Il giornalista ha poi spiegato che al momento la situazione è delicata ed è legata ai precedenti interventi subiti da Fedez.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fedez

“In realtà ho incontrato da poco Fedez. Io e lui però non siamo mai stati amici, perché non ci siamo mai davvero frequentati. Poi però per un modo mio di muovermi, quando le persone sono troppo aggredite anche dai mass media e dai giornalisti come me, quasi mi diventano simpatici e mi sono anche avvicinato. Ora io speravo di darti delle notizie più leggere su di lui. Poco fa l’ho chiamato e invece era ancora ricoverato al policlinico e la situazione purtroppo è delicata ed è legata ancora al tipo di suture che sono state fatte quando è stato operato, gli hanno dovuto spostare parte degli organi. Quindi si sono create delle emorragie. Spero però che rientri al più presto e che si rimetta.

Sai, quei personaggi di spettacolo ci devono regalare gioia, musica, leggerezza e questo adesso non succede. Io che sono un esperto di personaggi mi trovo un po’ spiazzato. Anche perché a questo ragazzo noi dobbiamo molto, ad esempio le opere umanitarie, ma anche momenti di svago con la sua musica. Se è vero che ha lanciato una frecciatina? Quella però è una cosa che io non ho apprezzato devo essere sincero”.