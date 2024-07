L’ultima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero, la quale ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi. Come da tradizione, lo scorso marzo, al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, la produzione ha organizzato una festa con tutti gli ex gieffini e, nonostante l’invito fosse esteso a tutti, ben undici di loro hanno deciso di non partecipare al party. Alcuni lo hanno fatto per questioni puramente anagrafiche, altri per impegni lavorativi, e altri ancora perché hanno preferito passare il tempo con i loro cari. Alla festa c’erano quasi tutti, ad eccezione di Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Samira Lui, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Arnold Cardaropoli, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Alex Schwazer e Sara Ricci.

Nei giorni successivi al party, iniziarono a circolare alcune voci secondo cui ci sarebbe stato un battibecco piuttosto acceso tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi. Al riguardo, una segnalazione “apparentemente attendibile” era arrivata alla pagina Very Inutil People: “Una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering. Mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Sergio e Mirko a causa di un equivoco che causato molto nervosismo. Mirko è andato muso a muso da Sergio, che invece da signore è rimasto calmo e al suo posto per poi allontanarsi… La gente si è messa in mezzo a dividerli, soprattutto Maddaloni e Paolo… Addirittura Mirko ha iniziato a dire parole poco carine a Greta”.

A distanza di diversi mesi da quella festa, Amedeo Venza, durante un botta e risposta a distanza con Mirko Brunetti, ha di fatto fornito la stessa versione della persona che all’epoca dei fatti fece arrivare la segnalazione a Very Inutil People. L’esperto di gossip, però, è entrato nel dettaglio della discussione tra Mirko e Sergio, svelando nuovi clamorosi retroscena.

“Vi ricordate la lite che ci fu alla festa del GF? Ora vi dico tutto… C’erano tante persone presenti alla festa del GF, Mirko si avvicinò a Greta Rossetti e questo, apro e chiudo parentesi, non me l’ha detto Greta ma me l’hanno detto persone che lavoravano all’interno del locale, e lui lo sa benissimo chi me l’ha detto, anche una persona che conosce lui. Si avvicina a Greta e gli fa ‘Comunque voi donne siete tutte zo**ole!’, al che arrivò Sergio in quel momento, andò a prendere Perla e le disse ‘Guarda che il tuo fidanzato vi ha dato delle zo**ole a tutte quante’. Mirko voleva inveire contro Sergio. Questo è quello che era successo alla festa del GF, non ho mai detto niente per rispetto dei miei amici perché lì c’erano anche loro”.