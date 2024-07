Giulia Salemi è stata una concorrente del Grande Fratello Vip (per ben due edizioni, nella seconda ha incontrato l’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli) ed opinionista prima del cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi e l’arrivo di Rebecca Staffelli.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’influencer italo-iraniana aveva dichiarato che sarebbe tornata volentieri nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma non come concorrente, bensì come opinionista. Al riguardo, Amedeo Venza ha rivelato che Giulia era nuovamente in lizza per ritornare al GF nel suo ruolo di opinionista, ma alla fine è stata scelta nuovamente la Staffelli.

E voi chi preferite, Giulia o Rebecca?

Giulia Salemi annuncia l'addio al Gf Vip

"Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make-up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui, con Pierpaolo e il mio team, stiamo lavorando da tre anni, che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format sulla piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.