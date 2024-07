Massimiliano Varrese, dopo l’esperienza al Grande Fratello, è tornato a dedicarsi alla musica. Lo scorso maggio ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Fai Clap Clap, nel quale l’attore racconta la storia del cyberbullismo che ha subito durante e dopo la sua avventura nella Casa di Cinecittà. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, l’ex gieffino ha parlato di come è nata l’idea del brano.

“L’idea di questo brano è nata dall’esigenza di tirare fuori il mio vissuto in questi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello come uno dei protagonisti, nel bene e nel male. Anche questa volta ho rielaborato le emozioni che ho vissuto sia dentro che fuori la casa ed è nato questo brano. Un brano che esprime le emozioni forti ma anche la denuncia di tutto quello in cui mi sono scontrato per la prima volta e cioè la parte tossica del web che non perdona nessuno e che non voglio che sia la normalità. Fai Clap Clap è un applauso ironico a chi si nasconde dietro una tastiera, minacciando e offendendo”.

In merito alle critiche feroci ricevute sul web, Massimiliano ha detto: “Non mi era mai capitato in trent’anni di carriera di ricevere critiche così feroci. Ho ricevuto tanto odio per una serie di incomprensioni, fraintendimenti, manipolazioni di video durante questo reality. A questa valanga di odio ho reagito mettendomi subito al servizio dell’arte, tornando alla vita normale, circondandomi dei miei affetti e soprattutto cercando di sfogare questa sofferenza nella musica. Ho cercato aiuto anche nelle autorità perché chi minaccia o offende sui social si ritroverà sul tavolo del penalista e della polizia postale. Chi vuole può criticarmi purché in modo educato e costruttivo. Non può essere la normalità la minaccia di morte, la diffamazione e la divulgazione di notizie false”.

In molti avevano ipotizzato che il nuovo singolo di Varrese fosse una revenge song contro Beatrice Luzzi, con la quale Massimiliano ha avuto un rapporto conflittuale tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Nello specifico alcune parti del testo come “Mi vuoi nominare, mi vuoi eliminare e poi come un prete aspetto la tua confessione. Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Quando esco poi ti spiego Vorrei dirti che ti odio ma io faccio un passo indietro e ti perdono” sembrano rivolti all’attrice. Al riguardo, Massimiliano ha risposto: “Non so di cosa parli”.

Infine, Varrese ha parlato della possibilità di partecipare a Tale e Quale Show: “In questo momento circolano notizie su notizie. Sicuramente è un format che mi piace molto in cui le mie caratteristiche artistiche possono venire fuori. Vedremo, non so, per ora sono notizie”.