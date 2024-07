Quello che sta attraversando Sophie Codegoni non è di certo un periodo facile. Dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano, avvenuta a suon di accuse reciproche a Verissimo, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip avevano deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia d’amore, ma l’idillio è durato ben poco, tanto che hanno deciso di troncare nuovamente.

Nelle scorse settimane, l’ex vippona ha avuto un breve flirt con l’attore di Elite Aron Piper, giunto però anzitempo al capolinea. Oltre alle delusioni amorose, per Sophie sono arrivate anche quelle professionali. Come rivelato da Deianira Marzano, infatti, l’influencer, non ha superato i provini per entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ma non solo. Sempre secondo l’esperta di gossip, l’ex vippona avrebbe sostenuto – senza successo - anche i casting per partecipare ad Alessandro Borghese – Celebrity Chef, il cooking show nel quale due personaggi famosi si sfidano preparando un menù completo da servire all’interno di uno dei ristoranti del noto chef.

Ieri pomeriggio è finalmente arrivata una buona notizia per la Codegoni. Nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira ha svelato che Sophie diventerà opinionista fissa nel programma Zona Bianca, programma in onda su Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi.