Sarebbe in corso un avvicinamento tra un’ex gieffina e un noto chef. A darne notizia è stata Deianira Marzano nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sull’emittente napoletana Radio Marte. L’ex concorrente del Grande Fratello in questione è Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del reality (l’ultima in versione “Nip”), che durante il GF Vip 7 era tornata per alcune settimane nella Casa di Cinecittà in qualità di ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

“Federico Fusca sta corteggiando Martina Nasoni, mette like alle sue foto – ha rivelato l’esperta di gossip -. Federico Fusca è il famoso chef di Antonella Clerici. Sarebbe una bella coppia”.

Federico Fusca, chef pistoiese da milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, è uno dei volti del programma E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Il suo successo nasce dalle difficoltà della pandemia, quando è costretto a interrompere il suo lavoro nella ristorazione ritrovandosi in cassa integrazione con sua figlia Greta nata da pochi mesi. Nella cucina dei suoi genitori a Bottegone comincia a girare video destinati ai social, proponendo piatti tradizionali da gustare e replicare. Vedendo i primi risultati, apre uno studio suo, con una cucina e un set di luci professionale. Adesso da quattro anni vive a Milano.

Lo scorso giugno, Martina Nasoni era stata avvistata in compagnia di Daniele Dal Moro in occasione della festa di compleanno di Nicola Testi, amico in comune. I due ex gieffini furono immortalati in uno scatti in cui mostravano il dito medio, e quella foto fece riesplodere il gossip circa un possibile ritorno di fiamma che, però, è rimasto esclusivamente un pettegolezzo.