In queste prime tre puntate di Temptation Island, Lino Giuliano non ha perso tempo e una volta approdato nel villaggio in Sardegna si è subito avvicinato alla single Maika. Ieri sera, però, il fidanzato di Alessia Pascarella ha rimproverato la tentatrice perché a suo dire parla anche con gli altri fidanzati. “Ti innamori di tutti, pensa che paura fuori una così. Io almeno ne ho due e non dieci come te. Il problema tuo è la testa, perché purtroppo non ce l’hai. Gli sguardi che dai li dai a tutti, sei fatta così. E non urlare, prenditi la camomilla. Adesso vai a piangere? Oh, quando ti incavoli sei bella proprio”.

Maika asfalta Lino: "Io sono single, tu no"

Non si è fatta attendere la reazione di Maika, la quale è stata anche applaudita dalle fidanzate che hanno visto il video nel pinnettu. “Tu pensa per te che è meglio. Fidati, non parlare. Io ho dieci ragazzi? Ma come ti permetti? Fai finire questa storia che è meglio. E non provare a farmi passare per quella che va dietro a tutti e che parla con tutti perché non è così. Ti avverto che la mia pazienza sta al limite ed è quasi finita. Sei tu che fai un giorno con una e quello dopo con un’altra. E ricordati che sei qui a farti storielle mentre la tua ragazza è di là. Placati e stai molto calmo, non giudicare me e guarda te. Tu sei fidanzato e guardi me. Tesoro mio io poi sono single e tu no!

Ma ti rendi conto? mi sono fatta un fidanzato che mi giudica, mentre però è fidanzato con un’altra e ha l’amante dentro al villaggio. Follia! Lino basta perché sta diventando una comica. Non provare a giocare con me non ti azzardare. E non ti permettere di insinuare che io giochi con tutti i ragazzi qui dentro. Pensa alla tua di storia. Non che mi fai passare per quella che si innamora di tutti. Ci conosciamo io e te? Non mi pare!”.