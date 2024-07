Guendalina Tavassi (a sorpresa) ha sposato alle Maldive il compagno Federico Perna (detto “cuore”), con il quale fa coppia fissa da quando è terminata la relazione con Umberto D’Aponte, padre dei suoi tre figli. A condividere gli scatti del matrimonio è stata la stessa influencer romana, che ha pubblicato gli scatti delle nozze sul suo profilo Instagram. Per l’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha indossato un abito da sposa bianco, anche se è bene specificare che le nozze celebrate all’estero potrebbero non avere alcun valore legale in Italia.

Guendalina Tavassi e Federico Perna stanno insieme da circa due anni. L’imprenditore fu il primo con il quale l’ex gieffina decise di voltare pagina dopo la dolorosa separazione da Umberto D’Aponte, ex marito denunciato per violenza. Lontano dai social, “Cuore” ha seguito la compagna durante l’avventura di due anni fa all’Isola dei famosi, reality al quale partecipò insieme al fratello Edoardo Tavassi. Le nozze sono arrivate a sorpresa e, come accade di solito, sono state documentate a mezzo social da parte di Guendalina

Chi è Federico Perna

Federico Perna, 36 anni, non fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo campo di attività è la ristorazione. Gestisce, infatti, un ristorante green di sushi e cibi esotici molto conosciuto in zona Ponte Milvio, a Roma.