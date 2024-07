Nelle ultime ore non è passata inosservata una gaffe di cui si è resa protagonista Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti.

La donna, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato una storia su Instagram con l’obiettivo di fare una dedica alla figlia e al suo attuale fidanzato, Sergio D’Ottavi, conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Il problema è che nel farlo ha commesso un errore che ha scatenato la reazione divertita degli utenti sui social, e anche qualche mal di pancia da parte del fandom. In sostanza, mamma Marcella ha utilizzato le stesse parole rivolte diversi mesi fa quando Greta era fidanzata con Mirko Brunetti!

Tantissime le reazioni degli utenti sui social: “Ripetitiva la signora. Ma spoiler: non durerà nemmeno con Sergione!”. E ancora: “Mi chiedo se anche agli altri ex della figlia, la signora dedicava lo stesso messaggio o se per loro si sforzava di cambiare almeno qualche frase”; “Non ci voglio credere, copia e incolla!”; “Che imbarazzo! Pensa Sergio quando si accorgerà che aveva scritto le stesse cose a Mirko”.

Mamma Marcella: "L'ho fatto apposta"

Tuttavia, quella di mamma Marcella sarebbe stata una mossa studiata a tavolino, o almeno è ciò che sostiene lei in un video che in breve tempo ha fatto il giro dei social: “C’è da dire una cosa: ieri sera io morivo dal ridere quando vi ho messo quel post. E non ve l’ho messo a caso, l’ho messo proprio per voi, perché io determinate cose le faccio apposta e vengono studiate, sapete che io sto facendo l’accademia e c’è anche una parte comica. Non a caso ho fatto un copia e incolla, proprio per vedere voi che siete sempre lì a controllare… Quelle parole sono vere, e sono importanti e chi entra a far parte del mio ruolo familiare è importante, anche se per breve tempo, non importa, per me se una persona è importante io lo ammetto. Detto questo, l’avete fatta la ca**a?”.