La relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari è finita dopo circa due anni e mezzo. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella si sono lasciati lo scorso febbraio, e nei mesi successivi pare che lei abbia avuto un flirt con Simone Susinna, giunto però presto al capolinea.

Dopo la rottura si è tornato a parlare di un ritorno di fiamma tra Andrea e la sua storica ex Giulia De Lellis, anche lei reduce dalla fine della storia d’amore con Carlo Beretta. Tuttavia, nonostante i due siano stati anche beccati insieme, e per quanto i fan sperassero in un ritorno dei Damellis, almeno per il momento questa circostanza non si è ancora verificata (anzi, l’influencer avrebbe un flirt in corso con Tony Effe).

Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione secondo la quale si ipotizza un ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari. “Ieri a Ibiza in tarda serata Andrea Damante è andato a prendersi Elisa al locale dove era con Sophie Codegoni e Giulietta Cavaglià e l’ha portata via con sé”. Anche l’esperta di gossip ha confermato il retroscena: “Sì, anche io so che è andata così. Come vi ho sempre detto fondamentalmente lui torna a riprendersela. Come si ritiene lui è sotto un treno per Elisa, ed anche lei”.