Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Nel primo appuntamento, a farla da padrone sono state tre coppie, ma su tutte quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Questa sera, la napoletana chiederà un nuovo falò di confronto (il primo non è stato accettato) al suo fidanzato.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda Jenny Guardiano e Tony Renda (quest’ultimo si è coalizzato proprio con Lino). Il dj ha confessato di essere come Dottor Jekyll e Mr Hyde, con quest’ultimo che prende spesso e volentieri il sopravvento sul primo. La sua fidanzata è rimasta malissimo a causa di questa rivelazione, e anche per l’avvicinamento di Tony a una tentatrice che ha persino invitato ad una delle sue serate in discoteca in Sicilia. Anche tra loro quindi potrebbe esserci la richiesta di un falò di confronto anticipato. Jenny si confiderà con le sue compagne d’avventura perché teme un nuovo tradimento da parte del suo fidanzato, che ha confessato di aver avuto una doppia vita.

Infinem spazio alla coppia formata da Raul Dumutras e Martina De Iannon. A differenze delle due precedenti coppie, qui è lui a temere un passo falso della sua fidanzata, la quale sembra essere in ottimi rapporti con il single Carlo Marini. I due infatti sono molto complici e giovedì scorso, mentre prendevano il sole a bordo piscina, Martina gli ha spalmato la crema solare. A quel Raul non ci ha visto più dalla rabbia, prendendosela con una malcapitata bottiglietta d’acqua.