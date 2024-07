Oriana Marzoli ha voltato pagina dopo la fine della passionale e allo stesso tempo turbolenta relazione con Daniele Dal Moro, contraddistinta da alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma. L’influencer di origini venezuelane, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha ritrovato l’amore, ancora una volta all’interno di un reality show.

L’ex vippona, infatti, negli ultimi mesi è stata impegnata a Ganar o Servir, reality cileno nel quale ha conosciuto Facundo Gonzalez, 34enne argentino, con il quale ha iniziato una nuova frequentazione. Oriana aveva lanciato dei segnali circa la sua nuova frequentazione già nelle passate settimane. Chi gestisce il suo canale broadcast aveva infatti pubblicato la scritta “F&O” seguita da alcuni cuori rossi. Ma non solo. La Marzoli aveva fatto sapere ai suoi numerosissimi fan che adesso l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez (crasi di Marzoli e Gonzalez). Inoltre, alcuni giorni fa, nel corso dell’ultima puntata di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha ufficializzato la relazione: “Oriana Marzoli è ufficialmente fidanzata con Facundo Gonzalez! Sai come si chiamava prima il fandom? Adesso è #Marzolez”.

Due giorni fa, però, la “reina” è uscita definitivamente allo scoperto e ha di fatto ufficializzato la storia con Facundo condividendo tra le sue Instagram stories una foto mano nella mano con il nuovo fidanzato, e in seguito un video in cui i due si scambiano un bacio. Intanto, nelle ultime ore, sta circolando sui social un video di Ganar o Servir nel quale Oriana e Facundo si abbandonano alla passione.