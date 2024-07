Ci risiamo. Perla Vatiero è stata nuovamente accusata di modificare foto e video prima della pubblicazione sui social. Era lo scorso aprile quando la fresca vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, in alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, appariva in grandissima forma: naso dritto, labbra carnose e gambe lunghissime. Alcuni maligni, però, sostengono che tutto ciò non sia frutto del lavoro di un bravo make-up artist, ma dell’utilizzo di Photoshop. E adesso la situazione non sembra essere cambiata.

A far notare il particolare durante un ADV di Perla è stata la pagina Very Initul People. Di seguito possiamo vedere lo screenshoot di un video in cui l’ex gieffina sponsorizza dei pantaloncini, e alle sue spalle la porta fa dei movimenti innaturali, deformandosi. “I beveroni funzionano così bene che piegano anche le porte”.

Lo scorso maggio, Perla si era lasciata andare ad un duro sfogo dopo l’esplosione di una vicenda che vedeva protagonista il suo manager: “Volevo parlarvi di una cosa molto importante, visto che sono giorni che si parla solo di Perla. Io capisco che parlare di Perla in questo momento può far comodo, però sinceramente a me questa situazione mi sta stancando e mi sta veramente facendo star male. Parlo in me e non entro nel merito di terze persone (si riferisce all’agente, ndr) o di altre situazioni, però vedo un accanimento in situazioni di cose fatte un mese fa che è veramente folle. Quindi se volete continuare a parlare di Perla, fatelo, però non permetto a nessuno di parlare del mio lavoro perché io ci metto impegno, cuore e la faccia, e tutto questo mi sembra veramente un qualcosa di esagerato, di continuare a screditare Perla e ciò che fa Perla. Con questo io metto un punto a questa situazione”.