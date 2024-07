Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si è dato anche alle live su Twitch, in particolare con uno degli streamer più in vista del momento, il Rosso. Nell’ultima diretta, il rapper ha fatto rivelazioni interessanti sulle persone con le quali aveva un bel rapporto prima che tutto andasse in frantumi.

Fedez, le rivelazioni su alcuni personaggi famosi

“Questa è una persona a cui ho voluto molto bene e in generale il tempo penso faccia notare le cose. Perché è una persona a cui ho dato tanto, in cui ho visto un talento creativo e abbiamo fatto tante belle cose, c’è stato del bene, poi la vita ovviamente è sempre inaspettata e lo scontro con Fedez è sempre dietro l’angolo – riportano i colleghi di Biccy.it -. Il tempo lenisce le ferite e ad oggi abbiamo un rapporto civile, ovviamente non è purtroppo il rapporto che avevamo una volta. Però è una persona a cui ho voluto tanto, tanto, tanto bene.

Questa invece è una persona su cui devo sospendere il mio giudizio. Perché solo il tempo mi farà capire il senso delle sue azioni. Perché oggi tante cose di ciò che ho visto in questi mesi non riesco a capirle. Solo il tempo mi farà capire se c’è un senso a tutto ciò o se erano cose fatte per impulso”.

E ancora: “Qui c’è un’altra persona a cui ho voluto tanto bene e a cui credo di aver dato molto umanamente e lavorativamente. Ha dato tanto anche a me, più umanamente che altro. Sono curioso di vedere nei prossimi mesi se le sue azioni sono state dettate da un capriccio di un bambino viziato o se veramente aveva in testa un progetto. Io propendo più per la prima e se così fosse è un gran dispiacere”.

Una persona con cui ho avuto modo di lavorare, di avere un rapporto di amicizia non profondissimo. – ha continuato Fedez nelle sue confessioni – Quando sono stato in giro per dei mesi a vagabondare girando Airbnb. In quel periodo lì mi è stato accanto e abbiamo iniziato a vederci. Poi ho scoperto delle cose che non mi hanno stupito, perché l’ambiente in cui stiamo noi è fatto così, ma mi ha dimostrato che non si finisce mai di stupirsi. E se pensa che le azioni non hanno conseguenze si sbaglia. Con lui un sacco di litigi e conflitti, ma gli voglio molto bene”.

Questa persona è una testa di c***o perché in realtà me ne ha fatte di ogni, abbiamo litigato e tutto. Però gli voglio sempre bene. Mi sta sulle scatole perché è una persona molto intelligente, con un principio autodistruttivo devastante. Questo è un peccato perché se facesse meno cavolate avrebbe la testa per fare cose belle.

Questo è un personaggio la cui storia ho studiato molto. Uno che ha cercato di cambiare la storia del paese ed è stato sacrificato dallo stesso paese che voleva cambiare in meglio, è una vittima di questo paese. No, non è Silvio!

Con questa persona ho avuto un sacco di conflitti e litigi. Però è una persona a cui voglio sinceramente bene, perché è la persona che mi ha insegnato a fare televisione. Tu immagina che io a 23 anni ho iniziato a fare televisione e questa persona mi ha aiutato e insegnato a fare tv. Io a 23 anni, la prima esperienza televisiva l’ho fatta con questa persona che era all’apice della sua carriera, più o meno. Si tratta di una persona molto complicata con cui lavorare. Mi ha insegnato molto, ha un sacco di problemi e gli auguro di trovare la serenità che merita”.