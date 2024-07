Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez è finito più volte al centro del gossip per via di alcune sue presunte frequentazioni.

Il rapper di Rozzano, infatti, è stato paparazzato prima in compagnia di Ludovica Di Gresy, poi di Garance Authié, sua attuale fiamma. Nel mezzo, però, ci sarebbe stato anche un flirt con la modella spagnola Violeta Toloba e uno con Taylor Mega. Proprio uno scambio di messaggi tra Federico e quest’ultima avrebbe causato la fine dell’amicizia con Tony Effe, visto che l’attuale flirt di Giulia De Lellis è l’ex fidanzato di Taylor.

La scorsa settimana, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale Fedez avrebbe un flirt proprio con l’ex di Tony Effe: “Si vocifera che sarebbe stata proprio questo flirt a portare Chiara Ferragni a bloccare sui social l’influencer. Ci sarebbe una frequentazione segreta tra il rapper e la bionda diva dei social che stava con Tony Effe”.

A pochi giorni dalle voci di un presunto flirt, il settimanale Chi ha beccato Fedez insieme all’ex gieffina. I due sono usciti da un noto ristorante milanese in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e la fidanzata, e tutti insieme si sono diretti verso l’abitazione del noto imprenditore.

“Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive di queste pagine vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié. È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni. In questa occasione il rapper e l’influencer non sono da soli, con loro ci sono Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Jessica Michel Serfaty”.