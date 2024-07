Il gossip sul presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe ha iniziato a circolare la scorsa settimana, quando il settimanale Chi li ha paparazzati al concerto di Geolier a Napoli. L’influencer originaria di Pomezia e il cantante si sono ritrovati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lei in qualità di amica degli sposi e lui in quella di ospite musicale. Una persona invitata al matrimonio ha confidato a Deianira Marzano che il flirt è reale.

“Posso dirvi che Giulia ha scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era Damante e non ha voluto creare caos. […] La De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Effe. Ovviamente. Ha fatto una scenata da pazza a lui”.

Un’altra invitata ha poi confermato che la giacca indossata da Giulia De Lellis era di Tony Effe, ma la vera novità è arrivata grazie a una segnalazione inviata alla pagina Very Inutil People.

“Giulia è arrivata con il suo amico. Tony era con amici mentre Damante era da solo - si legge nella segnalazione -. Appena finita la cerimonia Giulia e Tony hanno iniziato a parlare in un gruppetto di amici, poi il gruppetto si è sempre più ridotto finché sono rimasti solo loro due e flirtavano e c’erano sguardi d’intesa. Giulia e Damante non si sono ca*ati di pezza. Ma proprio zero. Anche durante le danze Tony e Giulia spesso si avvicinavano ma c’era pieno di fotografi di Chi quindi stavano attenti a farsi vedere per questo! Comunque è palese che si stanno frequentando anche se Tony è un bel furbetto e si vede, sicuramente Giulia non ha l’esclusiva per intenderci (questa mia supposizione non ho dei fatti certi). Lei era solo con l’abito quando è arrivata e non aveva nulla per coprirsi, c’era tantissimo vento e lui la giacca gliel’ha data all’aperitivo. Ma quando parlavano erano proprio vicini, pipo sussurrarsi all’orecchio. Non è che ti parli così con un amico ecco. Damante invece era sempre lontano da loro abbastanza solo direi”.